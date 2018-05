Koning Willem-Alexander bezoekt donderdag op de tweede dag van zijn staatsbezoek aan Luxemburg ook het kasteel van Vianden. Aan de in Luxemburg gelegen grensplaats ontleent de koning één van zijn slapende titels: graaf van Vianden. Hij moet die eer delen met zijn gastheer groothertog Henri van Luxemburg.

In het ook bij Nederlandse toeristen populaire kasteel biedt de Luxemburgse regering de Nederlandse bezoekers een lunch aan. De gezamenlijke geschiedenis komt er goed tot uitdrukking. Willem van Oranje was al graaf van Vianden. De Nederlandse koning Willem I kreeg in 1815 Luxemburg als groothertogdom aangeboden als compensatie voor verloren bezittingen in het huidige Duitsland.

Willem ging niet erg zorgvuldig om met Vianden. Hij verkocht het kasteel en vond goed dat het werd afgebroken, al kreeg hij na enige tijd weer spijt en kocht het weer terug. Sinds 1977 is het eigendom van de staat, en is het ook opgeknapt. In een expositie die door koning en groothertog wordt ingewijd wordt dat belicht.

Op het dagprogramma staan verder een bezoek aan de voormalige hoogovens in Berval, die nu zijn omgebouwd tot een indrukwekkende stadswijk, met ruimte voor werken, wonen, onderwijs en cultuur. Ook de economische betrekkingen komen donderdag aan de orde bij de Kamer van Koophandel en ’s avonds biedt het koningspaar de Luxemburgers een concert aan van Simone Lamsma.