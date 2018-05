Koningin Máxima reist van maandag 28 mei tot en met 30 mei af naar India, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst donderdag weten.

Máxima bezoekt het land op uitnodiging van de regering en in haar hoedanigheid als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. Het is een vervolg op het bezoek van 2014. Dit keer richt Máxima zich onder meer op de voorbeeldfunctie van India op het gebied van inclusieve financiering. Uit cijfers van de Wereld Bank Groep blijkt namelijk dat het aantal volwassenen in India met een bankrekening is gestegen.

In Delhi spreekt Máxima onder anderen met minister-president Narendra Modi, interim-minister van Financiën Piyush Goyal. Ook ontmoet ze vertegenwoordigers van internationale ontwikkelingsorganisaties en financiële instellingen. Máxima’s veldbezoek brengt haar naar een project van financieringsorganisatie Aye Finance, die zich richt op kleine ondernemers. In Mumbai is Máxima bij een bijeenkomst van het CEO Partnership for Financial Inclusion, een informele samenwerkingsverband van tien internationale bedrijven.

Daarnaast bezoekt zij ‘dabbawala’s’. Dit zijn maaltijdbezorgers van warme lunches, een specifiek fenomeen voor Mumbai. De Dabbawala Associatie werkt samen met de digitale bank PayTM. Deze biedt dabbawala’s een digitale bankrekening zodat klanten mobiel kunnen betalen.