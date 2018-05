Koningin Máxima droeg woensdagavond bij het staatsbanket in Luxemburg een diamanten diadeem. Deze lag bijna vijftig jaar opgeborgen in de koninklijke kluis.

Koningin Juliana droeg de zogenoemde Stuart-diadeem – ooit een cadeau van stadhouder Willem III voor zijn vrouw Mary Stuart – voor het laatst in 1971. Daarna verdween de tiara in de kluis, totdat Máxima er woensdagavond mee ten tonele verscheen. Opvallend is dat de belangrijkste blauwgroene diamant van bijna 40 karaat ter waarde van enkele miljoenen toen ontbrak.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen van woensdag tot en met vrijdag een bezoek aan Luxemburg op uitnodiging van groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa. Op donderdag staat een bezoek aan Belval en de universiteit van Luxemburg en kasteel Vianden op het programma, evenals een regeringslunch, een bijeenkomst van de Kamer van Koophandel en een concert en receptie.