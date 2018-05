Prins William maakt kans om een mooie prijs in de wacht te slepen. De prins is genomineerd voor de titel ‘bekende vader van het jaar’, schrijven diverse Britse media.

De vader van de prinsen George en Louis en prinses Charlotte neemt het in de verkiezing Celebrity Dad of the Year op tegen zanger Liam Payne, muziekproducent Simon Cowell, ex-profvoetballer Rio Ferdinand en televisiepresentator Simon Thomas. De twee laatstgenoemden staan er in de opvoeding van hun kinderen alleen voor sinds zij hun vrouw verloren.

Prins William doet zijn best om, naast zijn vele verplichtingen als tweede troonopvolger, zo veel mogelijk tijd door te brengen met zijn vrouw Kate en hun kinderen. In een open brief gaf Kate eerder deze week een blik op het privéleven van het jonge gezin. In de brief, ter gelegenheid van de Week van het kinderziekenhuis, onthulde de hertogin van Cambridge hoe zij met haar kinderen “eenvoudige gezinsmomenten” koestert, zoals “samen buiten spelen”.