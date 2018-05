Het Noorse koninklijke hof is op zoek naar een leerling-kok. De vacature is op de site van de koninklijke familie te lezen. De keuken van het koninklijke slot is de belangrijkste werkplek van de kok, maar er wordt ook verwacht dat hij of zij inzetbaar is op andere plekken waar de koninklijke familie vertoeft.

Samen met de leerling-kok wordt er een werk- en leertraject uitgestippeld. In de keuken krijgt de kok te maken met een chef-kok, diens assistent en zes gediplomeerde collega’s.

Sollicitanten moeten een proeve van bekwaamheid afleggen en uiteraard moeten ze liefde hebben voor het vak. Daarnaast moeten ze over de juiste vooropleiding beschikken. Maar vooral wordt stressbestendigheid van de leerling-kok gevraagd. In de vacatureomschrijving staat te lezen dat de kok komt te werken in “een hectische werkomgeving waar de kwaliteitsstandaard hoog ligt”.

Een goed humeur en betrouwbaarheid worden ook van de kok verlangd. Mensen met een migratieachtergrond wordt nadrukkelijk gevraagd te reageren.