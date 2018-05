Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn komend weekeinde in Denemarken voor de vijftigste verjaardag van kroonprins Frederik. Het galadiner ter gelegenheid van de verjaardag is vrijdag toegevoegd aan de officiële agenda van het koningspaar.

De komst van Willem-Alexander en Máxima is geen verrassing, het paar is goed bevriend met de Deense troonopvolger. Frederik ziet Abraham zaterdag, zijn vijftigste verjaardag wordt al dagenlang groots gevierd in Denemarken.

Koning Willem-Alexander en koning Máxima zijn niet de enige royals die zaterdag aanschuiven bij Frederik en zijn vrouw kroonprinses Mary. Ook koning Carl Gustaf van Zweden, zijn vrouw koningin Silvia, oudste dochter kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel zijn van de partij. Vanuit Noorwegen reizen kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit naar het feest in Christiansborg. Ook groothertog Henri van Luxemburg en zijn echtgenote groothertogin Maria Teresa vliegen naar Denemarken.