Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn vrijdag aan het begin van de middag vanaf vliegveld Findel aan het einde van hun staatsbezoek vertrokken uit Luxemburg.

Kort daarvoor had het koningspaar bij het Groothertogelijk Paleis in de stad officieel afscheid genomen van gastheer groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa. Zaterdag al zien beide vorstenparen elkaar weer in Kopenhagen bij het grote gala in Christianborg Slot ter gelegenheid van de 50e verjaardag van kroonprins Frederik.

Koningin Máxima reist zondag voor een VN-werkbezoek naar India. Op 11 juni beginnen koning en koningin aan drie achtereenvolgende staatsbezoeken aan de Baltische staten Letland, Estland en Litouwen. De koning vroeg de media donderdag om begrip voor het feit dat deze bezoeken elkaar zo snel opvolgen dat het niet mogelijk is alles te volgen.