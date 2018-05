Na de Royal Run afgelopen maandag, de onthulling van een nieuw schilderij en de opening van een tentoonstelling over zijn leven donderdag, en tal van activiteiten tussendoor, bereikt de viering van de vijftigste verjaardag van kroonprins Frederik dit weekeinde zijn hoogtepunt.

De Deense bevolking kan de jarige toezingen wanneer hij in Kopenhagen rond het middaguur met de familie op het balkon van paleis Amalienborg verschijnt. Mogelijk dat een aantal verjaardagsgasten vanaf de nabijgelegen balkons meekijken, zoals dat eerder het geval was toen koningin Margrethe bij haar 75ste verjaardag de toejuichingen in ontvangst nam.

De verjaardagsvisite zal zich later op de middag moeten omkleden voor het grote galadiner dat koningin Margrethe haar oudste zoon aanbiedt. Het is het eerste grote feest in de Deense koninklijke familie sinds het overlijden eerder dit jaar van prins Henrik. Dat zal zeker een gemis betekenen, al was het gezien de geestelijke en lichamelijke toestand van Henrik de vraag geweest of hij bij leven aanwezig zou zijn geweest.

Met het diner is het feest nog niet voorbij. Zondag is er een televisieshow rond kroonprins Frederik, waarbij de hele familie aanwezig is. Het spektakel volgt op de documentaire die TV2 een week geleden al uitzond over Frederik. Voor het programma was de kroonprins een jaar lang gevolgd.