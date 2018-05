Kroonprins Frederik is klaar voor het koningschap. Daarover zijn de Denen het eens. Een meerderheid vindt, blijkt uit opiniepeilingen, dat hij zijn moeder koningin Margrethe maar eens moet opvolgen.

Probleem is echter dat Margrethe (78) niet gelooft in een afscheid van de troon anders dan door overlijden. Dat heeft ze keer op keer gezegd en ook de verjaardag van Frederik is geen reden van mening te veranderen. De Denen willen er ook niet op aandringen. Daarvoor is er te veel respect en waardering voor de in 1972 aangetreden vorstin.

Frederik heeft lang geworsteld met zijn plek in de monarchie, zo onthulde hij in een vorige week uitgezonden documentaire. Hij zocht naar de balans tussen wie hij was en wie hij volgens anderen zou moeten zijn. Veel troonopvolgers hebben zichzelf binnenste buiten moeten keren om de lotsbestemming te aanvaarden en binnen het bij geboorte reeds uitgestippelde pad een eigen rol en eigen weg te vinden.

Sportieve activiteiten

Zo wilde Frederik niet dat hem alles in het leven op een goudschaaltje werd aangereikt. Hij wilde zich bewijzen en koos daarvoor soms extreme sportieve activiteiten uit, zoals een lange sledetocht door het ijzige Groenland, een opleiding tot kikvorsman en deelname aan marathons en lange langlaufwedstrijden. Ook op het water, als zeiler, was hij in de strijd tegen de elementen in zijn element.

Zijn leven nam een gunstige wending, aldus Frederik, door de komst van echtgenote Mary, die hem rust geeft, maar ook steunt en stimuleert bij zijn werkzaamheden en activiteiten. Daarnaast is er het gezinsleven met vier kinderen met wie Frederik en Mary zoveel mogelijk tijd doorbrengen. Heel anders dan Frederik zelf beleefde, want zijn ouders waren veel minder ‘hands on’. Behalve bij de discipline, zoals Frederik zijn vader eens publiekelijk voor ogen hield.

Dat vriend en leeftijdgenoot Willem-Alexander net als Felipe in Spanje inmiddels koning is geworden, doet Frederiks handen naar eigen zeggen niet jeuken. ,,Jullie hebben een andere traditie”, zei hij over de Nederlandse troonswisseling in 2013. Dat betekende niet dat Denemarken het voorbeeld moest volgen. Frederik heeft geduld en helpt zijn moeder ondertussen samen met zijn broer Joachim in toenemende mate.