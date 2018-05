Prinses Mabel kon haar trouwjurk zaterdagavond weer eens goed bekijken. De japon, die ze in april 2004 droeg toen ze trouwde met prins Friso, is de komende maanden te zien in de Kunsthal in Rotterdam. Voor een tentoonstelling over het ontwerpersduo Viktor&Rolf is ook Mabels trouwjurk van zolder gehaald.

De japon, die wordt gekenmerkt door de vele strikken, is niet de enige jurk van Mabel die de komende maanden in de Kunsthal te zien is. Ook de jurk die ze droeg bij de herdenkingsplechtigheid voor haar verongelukte man maakt deel uit van de jubileumtentoonstelling rond het modehuis Viktor&Rolf, dat 25 jaar bestaat.

Mabel was zaterdag van de partij bij de officiële opening van de expositie. Een gebeurtenis waar ze naar uitkeek, zo liet ze vrijdag via Twitter weten. Vanaf zondag tot en met 30 september kan het publiek een kijkje nemen. In totaal zijn zestig ontwerpen van Viktor Horsting en Rolf Snoeren te zien.