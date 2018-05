Koningin Margrethe had “zo graag” gewild dat haar man prins Henrik de vijftigste verjaardag van hun oudste zoon kroonprins Frederik mee had kunnen maken. Dat zei de Deense koningin zaterdagavond bij het galadiner ter gelegenheid van Frederiks verjaardag.

“Hij was net zo trots op je als ik ben”, zei Margrethe over haar man, die in februari overleed. “Hij zag ook hoe je jaar na jaar groeide.” In haar toespraak roemde Margrethe de ontwikkeling van haar oudste zoon. “Het is helemaal niet makkelijk om kroonprins te zijn als je jong bent, maar je hebt je weg gevonden.” Dat benadrukte de Deense vorstin meermaals. “Je staat, zoals je zelf ook zegt, midden in het leven. Je hebt veel bereikt en ervaren.”

Margrethe zei ook dat ze ernaar uit had gekeken om Frederik te kunnen feliciteren met zijn vijftigste verjaardag, te midden van zijn “familie en vrienden van heinde en verre”. Voordat Margrethe de aanwezigen aanspoorde ‘hoera’ te roepen, zei ze nog dat haar oudste zoon haar “zo blij” maakt.

De kroonprins, die met zijn vrouw Mary per koets naar het feest werd gebracht, ziet zaterdag Abraham. Voor het viergangen galadiner, dat wordt bijgewoond door koning Willem-Alexander en koningin Máxima, in Christiansborg Slot werd het mooiste servies uit de kast gehaald. Zo werd het voorgerecht, asperges, opgediend op zilveren borden uit 1750. Ter gelegenheid van Frederiks verjaardag vinden al de hele week activiteiten plaats in Denemarken.