De Deense kroonprins Frederik heeft met volle teugen genoten van alle evenementen rond zijn vijftigste verjaardag. Zondagavond kwam aan alle feestelijkheden een einde met een grote televisieshow voor de kroonprins, die zaterdag Abraham zag.

“We hebben geluk gehad met het weer”, blikte Frederik voor aanvang van de tv-show van staatomroep DR terug op de afgelopen week. Die begon maandag met de Royal Run, een hardloopevenement in de vijf grootste steden van Denemarken. Zaterdag liet Frederik zich toejuichen door het publiek. “We hebben samen kunnen rennen en de toespraak van mijn vrouw gisteren raakte mij recht in het hart.”

Kroonprinses Mary ontroerde haar echtgenoot zaterdagavond met haar speech bij het galadiner ter gelegenheid van Frederiks verjaardag. Ze blikte onder meer terug op het begin van hun relatie en prees de veelzijdigheid van haar man. “Het leven met jou is nooit saai”, sprak Mary ten overstaan van vrienden, familie en vele koninklijke gasten, onder wie koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Ook zei Mary dat de vier kinderen van het paar dol zijn op Frederik. “Je bent ook heel succesvol als vader. Ze beschrijven je als lief, leuk, aardig, slim, moedig, behulpzaam, cool en knap. Je bent hun held.”

Prins Christian (12), prinses Isabella (11) en de zevenjarige tweeling prins Vincent en prinses Josephine waren zondagavond ook van de partij. Dat was volgens Billed Bladet een grote verrassing, het Deense hof had de komst van Frederiks kinderen niet aangekondigd. Het gezin werd in de Koninklijke Arena in Kopenhagen getrakteerd op een show vol muziek, dans en entertainment. Onder anderen de band Luke Graham en zangeres Oh Land traden op.