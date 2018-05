Prins Harry is op zijn trouwdag ontmaskerd als beul van teddyberen. De Britse prins, die vorige week zaterdag trouwde met Meghan Markle, kreeg het flink te verduren in de toespraken tijdens het besloten feest op Frogmore House. The Sunday Times sprak verschillende gasten, die verklapten wat er gebeurde tijdens het “magische” feest.

Tijdens het feest, dat plaatsvond na de huwelijksvoltrekking en lunchreceptie, waren er meerdere speeches. Zo bedankte Harry zijn vader voor “alle liefde die hij had gekregen” en kersverse schoonmoeder Doria Ragland voor haar “geweldige dochter, mijn vrouw”. Ook Meghan pakte de microfoon, een novum binnen de Britse koninklijke familie. Zij richtte zich tot koningin Elizabeth en prins Charles en bedankte voor de hartelijke ontvangst binnen de koninklijke familie. “En natuurlijk zei ze allerlei lieve dingen over Harry”, aldus een van de aanwezigen.

Niet iedereen was even lief voor de bruidegom. Zo nam Harry’s beste vriend Charlie van Straubenzee hem genadeloos op de hak. Van Straubenzee maakte verschillende grappen over Harry’s rode haar en onthulde zijn verleden als teddyberenbeul, toen hij vertelde over zijn eerste ontmoeting met de prins. Dat was toen Charlie acht jaar was en aankwam op Ludgrove School, de kostschool in Berkshire waar hij een kamer deelde met Harry. “Ik wilde alleen maar een knuffel van mijn moeder. Maar in plaats daarvan pakte Harry mijn teddybeer af en gooide hem op het dak.” Daarmee was de kous nog niet af, Van Straubenzee vertelde ook waarom Harry tijdens polowedstrijden zo vaak van zijn paard valt. “Hij heeft altijd een enorme kater als hij speelt.”

Natte onderbroek

Ook prins William nam zijn broertje op de korrel. De prins zei eerder al tegen de Britse pers zei dat zijn wraak zoet zou zijn nadat Harry in 2011 op Williams huwelijksfeest de draak had gestoken met zijn broer. William maakte volgens de aanwezigen “een smerige grap over een natte onderbroek”. Wat de prins precies zei, is nog niet uitgelekt.

Harry en Meghan, die voortaan door het leven gaan als de hertog en hertogin van Sussex, trouwden vorige week zaterdag in Windsor. Naast leden van de Britse koninklijke familie woonden ook veel internationale sterren de bruiloft bij. Een aantal van hen kreeg een van de tweehonderd uitnodigingen voor het feest in Frogmore House en had een verrassing voor het bruidspaar in petto. Zo kwam James Corden op de proppen met een sketch. Hij stapte verkleed als Henry VIII de feestlocatie binnen. “Ik had geen idee wat je aan moet trekken naar een koninklijke bruiloft, dus ik heb op internet gezocht en kwam deze outfit tegen.” De komiek grapte ook over de feestlocatie, een tent bij Frogmore House. “Geweldig, maar heb je gezien hoe groot de kamers van Windsor Castle zijn? Een tent opzetten was toch echt niet nodig.” Vervolgens kroop hij achter de piano en zong een zelfgeschreven nummer over het bruidspaar.

Ook acteur Idris Elba moest aan de bak. Volgens verschillende aanwezigen wierp hij zich tijdens het huwelijksfeest op als dj. De hele dag maakte diepe indruk op George Clooney, die het huwelijk met zijn vrouw Amal bijwoonde. De acteur en regisseur zou hebben gezegd dat hij oprecht genoot van de bruiloft “omdat deze twee echt verliefd zijn. Ik ga zo vaak naar bruiloften van sterren waar niemand verliefd lijkt te zijn”.