Koningin Máxima is maandag in alle vroegte vanuit Amsterdam aangekomen op Indira Gandhi International Airport in New Delhi. Daar werd ze onder meer opgewacht door ambassadeur Alphonsus Stoelinga. Die had al enkele drukke dagen achter de rug met de door minister-president Mark Rutte geleide handelsmissie die afgelopen week in India was.

Koningin Máxima is voor de derde maal in India in haar capaciteit als speciaal vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN op het gebied van het beter toegankelijk maken van financiële diensten. Eerder was ze op bezoek in 2009 en 2014.

Máxima blijft tot donderdagnacht in India, waar ze behalve de hoofdstad Delhi ook het commercieel en financieel centrum Mumbai bezoekt. Maandagmiddag staat een ontmoeting met premier Narendra Modi op de agenda.