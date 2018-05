De Deense kroonprinses Mary had zaterdagavond de lachers op haar hand toen ze haar jarige echtgenoot toesprak. Ook wist ze kroonprins Frederik, die zaterdag vijftig werd, te ontroeren, schrijft Billed Bladet.

Mary haalde onder meer herinneringen op aan haar eerste ontmoeting met Frederik, in 2000 tijdens de Olympische Spelen in Sydney. Toen ze Frederik voor het eerst in uniform zag, was de Australische naar eigen zeggen verkocht. Het dragen van lycra sportkleding moet de sportieve Frederik echter nog eens heroverwegen, adviseerde Mary haar man. Ook verklapte ze, tot hilariteit van de aanwezigen, dat de Deense kroonprins het hardst lacht om zijn eigen grappen.

In de zeer persoonlijke toespraak prees Mary de veelzijdigheid van Frederik. Ook had ze het over hun vier kinderen, die volgens de kroonprinses stapelgek zijn op hun vader. Mary’s woorden raakten Frederik, die zijn vrouw bedankte met een knuffel en een kus.

Op Christiansborg Slot vond zaterdagavond een galadiner plaats ter gelegenheid van Frederiks verjaardag. Naast familie en vrienden schoven ook veel koninklijke gasten aan, ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren van de partij.