Koningin Máxima wordt maandag (lokale tijd) in New Delhi verwacht voor een driedaags werkbezoek voor de Verenigde Naties aan India. Op het programma staat onder meer een ontmoeting met premier Narendra Modi.

De koningin is door de Indiase regering uitgenodigd in haar functie van speciaal pleitbezorger van de secretaris-generaal van de VN op het gebied van ‘inclusieve financiering voor ontwikkeling.’ Dat betekent het voor de hele bevolking van een land beter toegankelijk maken van financiële diensten, van geld overmaken tot sparen en verzekeringen afsluiten.

Máxima was in 2014 al in India voor hetzelfde doel. In de tussentijd heeft India grote vooruitgang geboekt en kan het voor veel andere landen als voorbeeld dienen. De regering streeft er daadwerkelijk naar te zorgen dat iedereen een bankrekening heeft.

Uitstapje

Sinds het aantreden van Narendra Modi precies vier jaar geleden is het aantal mensen met een rekening gestegen van 53 procent naar 80 procent. Maar nu moeten al die rekeninghouders er nog wel gebruik van gaan maken. Maar iets meer dan de helft van de Indiërs doet dat.

Máxima gunt zich na de aankomst om half twee ’s nachts (lokale tijd) weinig rust want haar eerste bijeenkomst staat al gepland voor half negen in haar hotel. Ze heeft naast een reeks besprekingen op dinsdag ook een uitstapje buiten de hoofdstad om te zien hoe de financieringsorganisatie Aye Finance in de praktijk werkt. De koningin praat met kleine ondernemers die cricketballen en handschoenen maken.