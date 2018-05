Koning Willem-Alexander brengt op maandag 25 juni een bezoek aan ruimtevaartorganisatie ESA/ESTEC in Noordwijk. Bij het European Space Research and Technology Centre woont hij de openingsceremonie van het ISU Space Studies Program bij. Het is de eerste keer dat Nederland dit ruimtevaartprogramma organiseert.

Tijdens de opening komen onder meer astronaut André Kuipers en Johann-Dietrich Wörner, directeur-generaal van de ESA, aan het woord. Daarnaast heeft de koning een ontmoeting met een aantal jonge professionals uit de internationale ruimtevaartwereld en postgraduate studenten.

Het programma van de International Space University duurt twee maanden en richt zich op onlangs afgestudeerden die een carrière in de ruimtevaart ambiëren. Ook jonge professionals kunnen op het evenement terecht om nieuwe kennis op te doen.