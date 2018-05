Máxima aan de slag in New Delhi

Koningin Máxima is maandagmorgen in New Delhi begonnen aan haar driedaagse werkbezoek voor de Verenigde Naties aan India. Op het ochtendprogramma stonden een reeks besprekingen met vertegenwoordigers van VN-organisaties en Indiase instellingen die betrokken zijn bij het verbeteren en vergroten van de toegankelijkheid tot financiële diensten op het Indiase subcontinent.

Koningin Máxima zei in haar eerste bijeenkomst dat er sinds haar laatste bezoek in 2014 enorme vooruitgang is geboekt. Zo ging het aantal Indiërs met een bankrekening in drie jaar tijd van 53 procent van de bevolking naar 80 procent. Maar het gebruik is nog relatief laag, en zoals de koningin liet weten zijn er nog meer haken en ogen aan het bereiken van de hele bevolking van 1,3 miljard.

Daar gaan haar gesprekken deze week dan ook over. Aan het einde van de middag staat ook een ontmoeting met premier Narendra Modi op de agenda. Máxima heeft hem de afgelopen jaren al een paar keer ontmoet, voor het laatst in het voorjaar tijdens het Wereld Economisch Forum in Davos.