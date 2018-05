Koningin Máxima is maandagmiddag door de Indiase premier Narendra Modi ontvangen in zijn residentie Panchavati, ook wel 7, Lok Kalyan Marg genoemd naar het adres in New Delhi.

De koningin is voor een driedaags werkbezoek in India, in haar functie van speciaal pleitbezorger van de Verenigde Naties op het gebied van het beter toegankelijk maken van financiële diensten. Premier Modi heeft zich tot doel gesteld er voor te zorgen dat alle Indiërs een bankrekening krijgen. Nu is dat 80 procent van de volwassenen, tegen 53 procent in 2014.

Bij de begroeting feliciteerde de premier de koningin met haar verjaardag tien dagen geleden en herinnerde hij aan hun ontmoeting eerder dit jaar in Davos. Máxima had eerder op de dag tegen Indiase media gezegd uit te zien naar het gesprek met Modi. Er was namelijk een enorme vooruitgang geboekt, maar nu moet er voor worden gezorgd dat de Indiërs ook het voordeel inzien van het gebruik van hun bankrekening.

India, aldus de koningin, kon echter voor veel landen die nog werken aan het verbeteren en vergroten van de financiële toegankelijkheid als voorbeeld dienen. Máxima opperde zelfs het idee van een expertisecentrum waar andere landen terecht kunnen om te leren van India. Of Modi daar ook wat voor voelde is niet bekend. Na afloop van de ontvangst zijn geen verklaringen gegeven.

De premier woont en werkt op het ruim bemeten en zwaar beveiligde terrein waar ook de Special Protection Group een eigen bungalow heeft. Bezoekers mogen niet zelf naar het kantoor of de woning rijden, maar moeten overstappen in auto’s van de beveiliging. Máxima hoefde echter niet van auto te wisselen, maar kreeg een wagen voor zich die moest worden gevolgd.