Prinses Beatrix opent op vrijdag 15 juni de tentoonstelling ‘Uitgelicht. Verhalen uit het Stadspaleis’. De expositie in het Koninklijk Paleis in Amsterdam gaat over een aantal aspecten uit de geschiedenis van het paleis in het hart van de hoofdstad.

Het 370 jaar oude paleis op de Dam was tot 1808 het stadhuis van Amsterdam. de tentoonstelling presenteert een aantal hoofdrolspelers uit de geschiedenis van het gebouw. In vijf verhalen wordt verteld wie de bronzen klokken voor de toren goot, het dak ontwierp en de kroonluchters in de Burgerzaal maakte en wie het carillon bespeelde of opgesloten zat in de cellen van het oude stadhuis.

De expositie is open voor het publiek van 16 juni tot en met 16 september.