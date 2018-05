Prinses Beatrix reist op donderdagmiddag 28 juni af naar Tilburg voor het feestje van Jantje Beton. De organisatie die zich inzet voor openbare speelplekken bestaat vijftig jaar en dat wordt gevierd in de Jantje Betonspeelwijk Stokhasselt.

Ter gelegenheid van het jubileum onthult Beatrix een muurschildering van zo’n 350 vierkante meter op een flat in de wijk. De schildering is van kunstenaar Pee-jay Czifra, die opgroeide in Stokhasselt. Hij liet zich inspireren door kinderdromen over buitenspelen. Ook neemt de prinses een kijkje tijdens het buitenspeelparcours voor de 850 leerlingen van de basisscholen in de wijk.

Een paar jaar geleden was Beatrix, beschermvrouwe van Jantje Beton, ook al in de Tilburgse wijk. In 2015 bekeek ze de voortgang in Stokhasselt, waar al jarenlang actief wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de speelwijk.