Het koninklijk huis in België is geschokt door de schietpartij in Luik waarbij een man twee agenten en een voorbijganger doodschoot. ,,Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers van het verschrikkelijk incident in Luik’’, aldus een mededeling van het koninklijk paleis. ,,Sterkte aan de nabestaanden.’’

Koning Filip gaat dinsdagmiddag naar Luik, samen met premier Charles Michel, minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Justitie Koen Geens. De politie is massaal aanwezig, de stad heeft iets van een belegerde vesting.

Jambon sprak van een ,,daad van geweld met een zware tol voor de politie van Luik’’. ,,Al mijn steun aan het korps en aan de families van de slachtoffers.’’ Premier Michel betuigde zijn medeleven met de slachtoffers en hun naasten.