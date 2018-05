Elton John houdt op 8 juni de prinses Diana lezing over HIV. Zijn toehoorders zijn politici, mensen uit de gezondheidszorg, journalisten, beleidsmakers, beroemdheden en mensen met hiv.

De zanger zal tijdens zijn lezing zijn visie weergeven voor een aidsvrije toekomst. Hij zal de regeringen en de particuliere sector oproepen leiderschap en verantwoordingsplicht te tonen om het doel van de Verenigde Naties op zijn hechte vriendschap met wijlen prinses Diana en hun gezamenlijke inzet om een einde te maken aan hiv.

John, die een optreden gaf tijdens de bruiloft van Diana’s zoon prins Harry en Meghan Markle, zet zich via zijn Elton John AIDS Foundation (EJAF) al jaren in voor de strijd tegen hiv en aids. De lezing is sinds 1999 een initiatief van de United Kingdom’s National AIDS Trust (NAT) als een eerbetoon aan de in 1997 overleden prinses Diana. De prinses was tot haar dood beschermvrouwe van de NAT. De lezing van dit jaar wordt georganiseerd in samenwerking met EJAF.