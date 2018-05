Vanwege de dodelijke schietpartij is koning Filip spoorslags naar Luik afgereisd. Daar bezocht hij de plek des onheils. Na het bezoek is hij doorgereisd naar Brussel.

Via de het officiële Twitterkanaal van het Koninklijk Paleis werd medeleven uitgesproken met de slachtoffers en nabestaanden; “Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers van het verschrikkelijke incident in Luik. Sterkte aan de nabestaanden.”

In de Belgische hoofdstad komt later op dinsdag de Nationale Veiligheidsraad van België bijeen voor spoedberaad. Premier Charles Michel zal het beraad voorzitten. Hij vergezelde eerder vandaag met enkele ministers de koning tijdens zijn bezoek aan Luik.

In de Waalse stad ten zuiden van Maastricht werden in de ochtend twee vrouwelijke agenten en een mannelijke passant doodgeschoten. De schutter werd nadat hij in een nabijgelegen school een vrouw had gegijzeld gedood door een politiekogel. Mogelijk was de man geradicaliseerd in de gevangenis. De 36-jarige Benjamin H. uit Rochefort zat vast voor relatief kleine vergrijpen en mocht maandag weg voor een kort verlof.