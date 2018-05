Koningin Máxima is dinsdagavond (lokale tijd) vanuit New Delhi aangekomen in Mumbai, het financiële hart van India. Op bet vliegveld werd ze met bloemen verwelkomd. Het is haar tweede en laatste halte tijdens haar VN-werkbezoek aan het Zuid-Aziatische land.

De koningin werkt woensdag in de haven-en handelsstad een reeks besprekingen af, en heeft ook een ontmoeting met Urjit Patel, de gouverneur van de Reserve Bank of India, de centrale bank.

Aan het begin van de middag staat een bezoek aan de zogenoemde dabbawala’s op het programma, die met een mobiele bank hun geldzaken veiliger en sneller kunnen afhandelen. Dabbawala’s zijn de lunchbezorgers van Mumbai, die dagelijks 200.000 mensen van middageten voorzien.