De Invictus Games komen in 2020 naar Nederland. Dat bevestigen bronnen rond de organisatie. Het sportieve evenement voor militairen die tijdens hun diensttijd gewond zijn geraakt, zal plaatsvinden in Den Haag en deels ook in Rotterdam.

De Invictus Games is een initiatief van de Britse prins Harry. Hoogstwaarschijnlijk komt de prins naar Nederland voor het evenement. Harry was tot nu toe altijd van de partij tijdens de spelen.

De Invictus Games werden in 2014 voor het eerst gehouden in Londen. De tweede editie vond in 2016 plaats in Orlando (VS), vorig jaar was het Canadese Toronto aan de beurt. Daar zag de wereld Harry en zijn toenmalige vriendin Meghan, die in Toronto woonde, voor het eerst samen. Ruim een week geleden trouwden de twee. Of de hertogin van Sussex, zoals Meghan sinds ze op 19 mei haar jawoord gaf door het leven gaat, ook naar Nederland komt is nog niet bekend.

De kans is echter groot. Meghan wordt dit in oktober in Australië verwacht bij de vierde editie van de spelen voor militairen. Vorige maand maakte ze in Groot-Brittannië al kennis met een aantal Britse deelnemers. De Invictus Games vinden dit jaar plaats van 20 tot 27 oktober.