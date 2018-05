Prins Andrew in Peking ontvangen door Xi

Prins Andrew heeft in Peking een ontmoeting gehad met president Xi Jinping. De prins is in China om de samenwerking tussen het Verenigd Koninkrijk en de Volksrepubliek op het gebied van wetenschappelijke en technologische innovatie te bevorderen.

Xi prees de bijdrage van de Britse koninklijke familie bij de samenwerking tussen de beide landen en haalde herinneringen op aan zijn staatsbezoek in 2015 aan het Verenigd Koninkrijk.

Prins Andrew zei op zijn beurt dat hij zich graag blijft inzetten voor het versterken van de samenwerking op het gebied van wetenschap en technologie, innovatie en industrie tussen de twee landen, het verbeteren van het wederzijds begrip tussen de twee volkeren en de het bevorderen van de ontwikkeling van de UK-China “Golden Era”.

De Prins bedankte de president voor de ontvangst en bracht de groeten over van zijn moeder, koningin Elizabeth.