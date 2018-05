Koning Harald krijgt volgende week hoog bezoek uit Slowakije. De Slowaakse president Andrej Kiska brengt van maandag tot woensdag een staatsbezoek aan Noorwegen.

Het is de eerste keer dat een president van Slowakije Noorwegen bezoekt, meldt het Noorse hof. Op de agenda staan onder meer een seminar over bedrijfsontwikkeling en een bezoek aan het Nationale Theater, waar Slowaakse acteurs in een toneelstuk spelen. Maandagavond vindt het staatsbanket plaats. Woensdag gaat kroonprins Haakon op pad met de president.

Koning Harald en zijn vrouw koningin Sonja gingen in 2010 op staatsbezoek in Slowakije. Dat was het eerste staatsbezoek van Noorwegen aan Slowakije.