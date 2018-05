Koning Willem-Alexander brengt op zaterdag 23 juni een bezoek aan de Universiteit van Wageningen. Hij is daar vanwege de viering van honderd jaar Wageningen University & Research (WUR).

Op 23 juni komen op ongeveer honderd plaatsen over de wereld oud-afgestudeerden samen om een World Wide Dialogue te voeren. De koning geeft het startschot voor het gesprek dat online gevoerd wordt. De centrale vraag tijdens de World Wide Dialogue is hoe inwoners van megasteden in de nabije toekomst gevoed kunnen worden.

Willem-Alexander neemt daarnaast een kijkje bij presentaties van moderne ideeën voor waterzuivering, precisielandbouw en nieuwe veredelingstechnieken.

Als afsluiting plant de koning een van de honderd bomen die ter ere van het honderdjarig bestaan een wereldwijd bos van ‘UniversiTrees’ moeten vormen. De bomen staan symbool voor de wereldwijde verbinding met Wageningen.