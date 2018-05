Minister-president Evelyn Christina Wever-Croes van Aruba is woensdag ontvangen door koning Willem-Alexander op paleis Noordeinde.

De premier is al een aantal dagen in Nederland. Maandag had ze een gesprek met staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en later op de dag bezocht ze ambtgenoot Mark Rutte op in het Torentje.

Wever-Croes trad in november 2017 aan als de eerste vrouwelijke premier van Aruba.