Koningin Máxima heeft woensdagmiddag in Mumbai kennisgemaakt met de voor de Indiase havenstad kenmerkende dabbawala’s. Dat zijn de bezorgers van warme middagmaaltijden die dagelijks over de hele stad verspreid zo’n 200.000 lunches afleveren. De koningin was vooral geïnteresseerd in het nieuwe digitale betaalsysteem, waardoor de bezorgers sneller en veiliger over hun verdiensten kunnen beschikken.

De 5000 dabbawala’s halen ’s ochtends de bij mensen thuis of restaurants bereide maaltijden op. Met fiets en trein worden de lunchtrommels uit de buitenwijken naar verzamelpunten gebracht, waar andere dabbawala’s ze in ontvangst nemen en bezorgen op het opgegeven adres. Op de trommel (‘dabba’) staan dan ook allerlei codes, die voor de vaak laaggeletterde bezorgers (‘wala’) aangeven waar het middageten naar toe moet.

Volgens de Dabbawala Associatie worden nauwelijks fouten gemaakt. De bezorgers dragen voorgeschreven witte kleding en hebben een topi op hun hoofd, het door Gandhi bekend geworden petje. De bezorgers zijn vaak familie van elkaar en het merendeel komt ook uit dezelfde streek buiten Mumbai.

De maaltijdbezorgers hebben sinds kort toegang tot een digitale bankrekening, en koningin Máxima liet zich vlak bij een treinstation nabij het vliegveld daarover uitgebreid bijpraten. Ze wilde onder meer weten of er nu ook daadwerkelijk geld werd overgemaakt, of de dabbawala’s een smartphone hadden, en of ze zich via digitale bank PayTM ook konden verzekeren. ,,Er wordt veel op de fiets bezorgd, dat brengt enorme risico’s met zich mee”, wist Máxima.

De bezorgers wilden ook met de Nederlandse bezoeker op de foto, en de koningin poseerde gewillig voor groepsfoto’s en selfies. Ook pakte ze een traditionele dabba op, de metalen ‘lunchtrommel’.