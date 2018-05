Koningin Máxima ziet voorlopig nog geen reden om te stoppen met haar werk voor de Verenigde Naties. Dat zei ze woensdag tijdens een persontmoeting in Mumbai, op de derde en laatste dag van haar VN-werkbezoek aan India.

De combinatie met haar werk in Nederland en het moederschap vormde in elk geval geen aanleiding om na bijna tien jaar op te houden als speciaal pleitbezorger van de secretaris-generaal van de VN op het gebied van ‘inclusieve financiering voor ontwikkeling’.

De koningin vond het juist fijn dat haar internationale werk veel raakvlakken had met haar activiteiten in Nederland, zoals financiële educatie. Er was ook kruisbestuiving. Ervaringen die ze in het buitenland opdeed, konden soms ook in eigen land worden gebruikt zoals de oprichting van microfinancieringsinstelling Qredits, dat kleine ondernemingen toegang geeft tot krediet.

“Het geeft me echt niet alleen maar energie, persoonlijk”, zei Máxima, ze haalde er ook voldoening uit, waardoor ze ook hoopte beter te worden. ,,Ik kan leren van beide kanten en het heeft een hele mooie wisselwerking.” Ze wilde niet naar toekomstige ontwikkelingen kijken. “Wie kan de toekomst voorspellen?” Haar werk was in elk geval nog niet klaar. “We zijn er nog niet. Of ik daar ook voor nodig ben, dat weet ik nog niet. Maar voorlopig ga ik door.”