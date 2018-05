India kan snel meer mensen hun bankrekeningen laten gebruiken als landbouwsubsidies, lonen en bijvoorbeeld elektriciteitsrekeningen niet langer contant worden voldaan maar via een rekening, al dan niet mobiel.

Dat vertelde koningin Máxima woensdagavond (lokale tijd) tijdens een ontmoeting met Indiase journalisten. Die wilden van de koningin in haar rol als speciaal pleitbezorger van de Verenigde Naties weten hoe hun land verdere vorderingen kan maken op het gebied van het toegankelijk maken van financiële diensten voor de hele bevolking van 1,3 miljard mensen.

De koningin had al geconstateerd dat de afgelopen jaren het aantal Indiërs met een bankrekening spectaculair is toegenomen, tot wel 80 procent van de bevolking. Maar het gebruik van de rekeningen blijft nog achter en tijdens haar driedaagse VN-bezoek is onder meer besproken hoe het gebruik kan worden gestimuleerd. “Een deel komt vanzelf. Geef het enige tijd. Mensen moeten ook elkaar vertellen hoe makkelijk het is”, legde Máxima uit. Dat was ook de praktijk in andere landen.

Laaghangend fruit

Betere bankproducten, gericht op kleine boeren, vrouwen en microbedrijven helpen ook. “Het moet simpeler”, aldus de koningin. Er was echter, zoals ze het omschreef ook ‘laaghangend fruit’: vruchten die meteen geplukt konden worden. “15 miljoen boeren krijgen hun subsidies in cash, terwijl ze wel een bankrekening hebben. 70 miljoen mensen krijgen hun lonen contant, terwijl ze wel een rekening hebben en 170 miljoen mensen met een bankrekening betalen hun elektriciteitsrekening toch cash. Dat zijn een heleboel bankrekeningen die gebruikt kunnen worden.”

“Het gaat niet om het hebben van een rekening. Dat heeft op zich geen waarde. Het gaat erom dat het nut heeft voor de familie, en dat die kan sparen en zich kan verzekeren en niet zoals nu vaak gebeurt krediet moet opnemen voor medische zorg”, hield Máxima de Indiase media voor.

De persontmoeting in het iconische Taj Mahal Palace hotel volgde op een reeks besprekingen in de Indiase havenstad, een uitstapje naar de dabbawala’s (maaltijdbezorgers) en een ontmoeting met de gouverneur van de Reserve Bank of India. Met een werkdiner sluit de koningin haar bezoek af. De thuisvlucht is in de nacht van woensdag op donderdag.