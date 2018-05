Prins Charles weer op bezoek in Roemenië

De Roemeense president Klaus Iohannis heeft woensdagmorgen in het presidentieel paleis in Boekarest een ontmoeting gehad met prins Charles. Daarna had de Britse troonopvolger ook een gesprek met premier Viorica Dancila.

Charles bezoekt Roemenië bijna jaarlijks. Hij heeft een zwak voor de ruige natuur en het soms nog traditionele dorpsleven. De prins heeft ook twee huizen in Transsylvanië, waar hij vakantiedagen doorbrengt en waarvandaan hij uitstapjes maakt in de omgeving.

De betrokkenheid gaat zelfs zo ver dat Charles een Prince of Wales Foundation Romania heeft opgericht ter ondersteuning van oude ambachten, het traditionele dorpsleven en het daarmee verbonden cultureel erfgoed en duurzaamheid.