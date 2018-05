Koningin Elizabeth heeft donderdag weer een feestje gegeven in de tuin van Buckingham Palace. Gewapend met een paraplu én zonnebril maakte de Britse vorstin een praatje met een aantal van de achtduizend genodigden.

Elizabeth werd ook donderdag bijgestaan door een aantal familieleden. Kleinkinderen prins William en prinses Eugenie waren van de partij, net als haar neven, de hertog van Gloucester met zijn vrouw en de hertog van Kent, en nicht prinses Alexandra.

Het tuinfeest van donderdag was het tweede van dit jaar. Een paar dagen voor de bruiloft van prins Harry en Meghan Markle nodigde Elizabeth ook al duizenden ‘gewone Britten’ uit op Buckingham Palace. Met een tuinfeest wil de vorstin de genodigden, vaak verbonden aan liefdadigheidsorganisaties, bedanken voor hun inzet voor de samenleving. Tijdens het eerste feest werd de 92-jarige Elizabeth vergezeld door haar zoons prins Andrew en prins Edward. Ook Edwards vrouw Sophie was er toen bij.

Elizabeth geeft elk jaar drie tuinfeesten op Buckingham Palace, het laatste vindt dinsdag plaats. Ook een tuinfeest bij The Palace of Holyroodhouse in Schotland behoort tot de traditie, dat feest vindt dit jaar plaats op woensdag 4 juli.