Koning Willem-Alexander en koningin Máxima brengen ook dit jaar een werkbezoek aan twee Duitse deelstaten. Dit keer zijn Rijnland-Palts en Saarland aan de beurt, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag bekend. Willem-Alexander en Máxima zijn van woensdag 10 tot en met vrijdag 12 oktober in Duitsland.

Het koningspaar brengt jaarlijks een bezoek aan één of meer Duitse deelstaten. Speciale aandacht gaat uit naar de economische betrekkingen, maar er is ook aandacht voor culturele, historische en maatschappelijke ontwikkelingen. Rijnland-Palts en Saarland, in het zuidwesten van Duitsland, maken de omslag van oude industrie naar digitale economie. Tijdens het bezoek van Willem-Alexander en Máxima gaat het ook over de ontwikkelingen in de Europese samenwerking, volgens de RVD een vanzelfsprekend thema gezien de ligging van de deelstaten aan de grens met Luxemburg en Frankrijk.

Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag reist met het koningspaar mee. Zij leidt een economische missie op onder meer het terrein van digitalisering, met als thema veilige en digitale industrie, en life sciences & health, met de nadruk op eHealth en mobiliteit en vitaliteit.