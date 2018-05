De Spaanse koningin Letizia is in het Zwitserse Genève om meer te leren over de bestrijding van kanker. De vrouw van koning Felipe bracht een bezoek aan het hoofdkantoor van de Union For International Cancer Control (UICC), het grootste internationale netwerk van organisaties die kanker bestrijden.

In Genève kwam Letizia de Jordaanse prinses Dina tegen. Zij is sinds november 2016 een van de voorzitters van de internationale organisatie. Letizia, erevoorzitter van de Spaanse stichting tegen kanker AECC, kreeg tijdens haar bezoek onder meer te horen hoe Spanje een actievere rol kan spelen in de internationale strijd tegen kanker.

Tijdens een rondleiding door het UICC kreeg Letizia uit eerste hand meer te horen over het werk van de internationale organisatie die in 1933 werd opgericht. Meer dan duizend organisaties uit 162 landen werken inmiddels samen in de strijd tegen kanker.

Letizia reisde alleen naar Zwitserland, haar man bleef in Madrid. Daar ontving hij donderdag enkele hooggeplaatste militairen.