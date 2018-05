Een 32-jarige man heeft voor een rechtbank in Londen toegegeven dat hij een oproep heeft gedaan voor een aanslag op prins George, de vierjarige zoon van prins William en Kate. De aanhanger van terreurbeweging IS deed dat via de berichtenapp Telegram.

Husnain Rashid gaf daarbij het adres van de school waar George een maand eerder was begonnen in het zuidwesten van Londen. Hij verspreidde er een foto van het prinsje bij voorzien van silhouetten van gemaskerde jihadstrijders.

Rashid gaf ook toe oproepen te hebben gedaan voor andere aanslagen, onder andere met vergiftigd ijs en op voetbalstadions.

De rechter sprak van ,,verontrustende beschuldigingen” die hij tijdens de behandeling van de zaak had gehoord en zei dat een lange straf niet was te voorkomen, mogelijk levenslang. Op 28 juni is de uitspraak.