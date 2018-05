Koningin Máxima is donderdagmorgen vanuit Mumbai aangekomen op Schiphol na haar driedaagse werkbezoek voor de Verenigde Naties in India. Het was haar derde buitenlandse reis in een week tijd. Behalve India bezocht ze samen met koning Willem-Alexander Luxemburg en was ze van de partij op het verjaardagsfeest voor de Deense kroonprins Frederik afgelopen weekeinde in Kopenhagen.

De komende weken heeft Máxima een agenda met veel publieke optredens, te beginnen op 5 juni met de opening van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. De koningin liet voor vertrek uit India blijken daar zeer naar uit te zien. Drie dagen later is ze in Groningen voor de opening van het protonentherapiecentrum van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het Máxima Centrum en het universiteitsziekenhuis werken nauw samen.

Op de agenda staan woensdag de uitreiking van de Appeltjes van Oranje en het bijwonen van een conferentie over dak-en thuisloze jongeren in Amsterdam. Een dag later opent de koningin in Driebergen de nieuwe huisvesting van Stichting Vluchtelingenkinderen, De Delerij. Donderdagavond woont Máxima in Amsterdam de openingsvoorstelling bij van de 71e editie van het Holland Festival.

De week erna gaat het koningspaar achtereenvolgens op staatsbezoek in Letland, Estland en Litouwen.