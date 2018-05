Meghan, de vrouw van de Britse prins Harry, is opgenomen in de Vogue 25, de lijst met de meest invloedrijke en ambitieuze vrouwen in Groot-Brittannië. De hertogin van Sussex is volgens het magazine uitgegroeid tot een van de bekendste vrouwen van de wereld.

De populariteit van de voormalige actrice nam toe toen ze een relatie kreeg heeft met prins Harry. Eerder deze maand traden de twee in het huwelijk op Windsor Castle. Vogue merkt op dat Meghan dit jaar als geen ander in de publiciteit verscheen, vooral dankzij de bruiloft en wat daar aan voorafging.

De invloed van de hertogin reikt verder dan alleen op het gebied van stijl en kleding, waar ze bekend om stond tijdens haar acteercarrière. Bij de bruiloft maakte Meghan een feministisch statement door het eerste gedeelte in St. George’s Chapel alleen te lopen en nodigde ze met Michael Curry een zwarte bisschop uit. Daarmee toonde ze haar invloed in de vernieuwing van de Britse monarchie, aldus Vogue.

Ook bekende namen als J.K. Rowling, Amal Clooney en Dua Lipa staan op de lijst van de meest invloedrijke en ambitieuze vrouwen in Groot-Brittannië.