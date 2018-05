De Japanse prinses Aiko, dochter van kroonprins Naruhito, gaat deze zomer een cursus van drie weken volgen aan het prestigieuze Eton College. Dat ligt tegenover Windsor Castle. Maar koningin Elizabeth kan geen oogje in het zeil houden, want vanaf eind juli bivakkeert de Britse vorstin op Balmoral in Schotland.

Prinses Aiko (16) zit in de tweede klas van de middelbare Gakushuin meisjesschool in Tokio. Op Eton, waar onder anderen de prinsen William en Harry naar school gingen, volgt ze lessen in Engels en Britse cultuur.

Aiko is de enige dochter van het aanstaande keizerspaar Naruhito en Masako. Omdat de Japanse wet geen opvolging door vrouwen toestaat, kan ze haar vader later niet opvolgen. Wanneer ze trouwt, vervalt volgens de huidige regelgeving haar lidmaatschap van het keizershuis en verliest ze ook haar titel.

Oxford

Engeland is populair bij de keizerlijke familie. Aiko’s vader beleefde er naar eigen zeggen zeer gelukkige jaren toen hij in Oxford studeerde en ook Masako volgde er een tweejarige studie, ten dele om te ontsnappen aan de avances van de kroonprins. Die vond ze namelijk wel aardig, maar ze had geen zin in de restricties van het hofleven.

Aiko’s nichtje prinses Mako ging naar de universiteit van Edinburgh en nichtje prinses Kako studeert op dit moment in Leeds.