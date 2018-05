De Thaise militaire regering heeft de bevolking opgeroepen de komende maand juli bij voorkeur in het geel gekleed te gaan ter ere van de 66e verjaardag van koning Vajiralongkorn op 28 juli.

Ook in voorbije jaren is zachte druk uitgeoefend om bij koninklijke jubilea en verjaardagen kleding te dragen die geassocieerd wordt met de geboortedag van het betreffende lid van de koninklijke familie, zoals lichtblauw voor koningin Sirikit en geel voor zowel wijlen koning Bhumibol als nu zijn zoon en opvolger Vajiralongkorn. Vooral voor Thai in overheidsdienst is het verzoek ‘vrijwillig verplicht’.

Waarnemers denken dat het Thaise publiek langzaamaan wordt opgewarmd en voorbereid voor de kroning van de na het overlijden van zijn vader in oktober 2016 aangetreden koning. Een datum voor de plechtigheid is nog niet bekendgemaakt.