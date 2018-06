Koning Felipe van Spanje is vrijdag op het Zarzuela Paleis in Madrid bijgepraat over het ontslag van premier Mariano Rajoy. Parlementsvoorzitter Ana Pastor informeerde de Spaanse vorst over de stemming in het Spaanse parlement die leidde tot de val van Rajoys regering.

Het parlement nam een motie van wantrouwen aan nadat bestuurders van Rajoys volkspartij Partido Popular (PP) waren veroordeeld tot lange gevangenisstraffen wegens corruptie. Rajoy wordt opgevolgd door de leider van de PSOE, de 46-jarige econoom Pedro Sánchez.

Deze gaat vermoedelijk maandag aan de slag en zal volgende week zijn kabinet presenteren. Ook dat zal een minderheidsregering zijn. De sociaaldemocraten, die de verkiezingen in 2016 verloren, hebben slechts 84 zetels in het 350 zetels tellende parlement.