Koning Willem-Alexander was vrijdagmiddag bij de viering van het 80-jarig jubileum van sierteeltbedrijf Anthura in Bleiswijk.

Willem-Alexander kreeg een rondleiding door het bedrijf van de familie Van der Knaap, waarvan de eerste generatie in 1938 het tuinbouwbedrijf startte. Daarna bewonderde hij de vele bloemensoorten in de ‘Experience-ruimte’ en woonde hij een bijeenkomst bij met wetenschappers en het bedrijfsleven over innovaties in de sierteelt.

Anthura veredelt orchideeën en anthurium, waarbij de planten met de beste erfelijke eigenschappen worden geselecteerd en gekruist, om zo op een innovatieve en duurzame manier nieuwe rassen te ontwikkelen. Het bedrijf is marktleider op het gebied van de desbetreffende bloemen en levert aan meer dan zeventig landen.