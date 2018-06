Lieke Gaarlandt – van Voorst van Beest is vrijdag precies een kwart eeuw hofdame. Zij werd bij Koninklijk Besluit van 28 mei 1993 door koningin Beatrix met ingang van 1 juni van dat jaar benoemd. Bij het aftreden van de koningin stelde Gaarlandt zoals de traditie dat wil haar functie ter beschikking, maar koning Willem-Alexander benoemde haar ook in zijn hofhouding.

Hofdame Gaarlandt trad ongewild op de voorgrond toen zij Máxima Zorregueita ging voorbereiden op haar nieuwe leven in Nederland en het Nederlandse hof. Dat heeft kennelijk een vertrouwensband opgeleverd want van de hofdames van koningin Beatrix is ‘mevrouw Gaarlandt’ overgebleven. Haar collega’s zwaaiden een jaar na de troonswisseling af.

Gaarlandt (71) draait ook nog volop mee bij de werkzaamheden. Zo was ze vorige week nog bij het staatsbezoek aan Luxemburg, en had ze een rol bij het officiële bezoek van de Jordaanse koning Abdullah aan Nederland. Ze heeft er naar eigen zeggen niet bij stilgestaan dat ze haar werkzaamheden aan het hof al 25 jaar doet. Een record is het niet. Hofdames dienden wel vaker een lange tijd. Het is overigens een onbetaalde functie. Alleen de onkosten worden vergoed.

Belangrijk

‘Hofdame’ is een benaming uit vervlogen tijden, maar de functie is in de moderne hofhouding zeer belangrijk. Bij bezoeken lijkt dat niet zo omdat de hofdames vaak worden gezien als degenen die de bloemen en de jas van de koningin aannemen, maar dan hebben ze het eigenlijke werk al gedaan. De hofdames bereiden namelijk de bezoeken voor, samen met een adjudant en een vertegenwoordiger van de RVD.

Bij koningin Beatrix waren er meer hofdames. Koningin Máxima wordt bij een deel van de bezoeken vergezeld door een persoonlijk adviseur – een onder Willem-Alexander nieuw ingestelde functie aan het hof – en dan hoeft er geen hofdame mee.