Máxima bezoekt ervaarwoning in Den Haag

Koningin Máxima heeft vrijdagochtend een werkbezoek gebracht aan een ervaarwoning en het project Haags Ontmoeten in Den Haag.

Het bezoek stond in het teken van innovaties in ouderenbeleid en -zorg, aangezien Den Haag graag een seniorvriendelijke stad wil zijn. Máxima werd vergezeld door onder meer burgemeester Pauline Krikke.

Twee ervaringsdeskundige ambassadeurs van het project iZi Gezond Lang Thuis leidden de koningin rond in de iZi-ervaarwoning. Ze lieten haar kennismaken met diverse technologische snufjes die behulpzaam kunnen zijn wanneer ouderen langer thuis blijven wonen.

Na de rondleiding sprak Máxima met enkele beleidsmedewerkers over ontwikkelingen die het leefplezier en de vitaliteit moeten verbeteren. Daarna bezocht ze het project Haags Ontmoeten in wijkcentrum De regenvalk in Den Haag, een project dat zich inzet voor kwetsbare en eenzame mensen. Daar ontmoette ze bezoekers, vrijwilligers, mantelzorgers en zorgverleners.