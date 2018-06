Het is zaterdag precies 65 jaar geleden dat koningin Elizabeth II werd gekroond in Westminster Abbey in Londen. De Royal Mint geeft ter gelegenheid van het kroningsjubileum een speciale munt uit. Canada markeert de kroningsverjaardag met een nieuwe postzegel.

Elizabeth (92) is het oudste staatshoofd ter wereld en na het overlijden van koning Bhumibol in 2016 ook de langst regerende monarch. In de Britse geschiedenis zat ook niemand langer op de troon dan Elizabeth die in februari 1952 haar vader koning George VI opvolgde, en een jaar later werd gezalfd en gekroond.

In een eerder dit jaar uitgezonden documentaire keek de vorstin terug op de grote dag en gaf ze ongedwongen commentaar op de kroon die ze die dag op het hoofd kreeg. “Natuurlijk is die niet comfortabel. Dat is er geen een”, aldus Elizabeth, die de kroon met beide handen oppakte nadat hij omzichtig was aangereikt, door een man met handschoenen.

De EO zendt de documentaire zaterdagavond uit op NPO2.