Pedro Sánchez heeft zaterdag de eed op de grondwet afgelegd bij de Spaanse koning Felipe, waardoor hij officieel de nieuwe premier van Spanje is. De 46-jarige econoom en leider van de sociaaldemocratische PSOE is de eerste premier in de geschiedenis van Spanje die de eed aflegde zonder aanwezigheid van de Bijbel of een kruisbeeld.

Sánchez volgt premier Mariano Rajoy op. Die was vrijdag door het parlement naar huis gestuurd nadat bestuurders van zijn volkspartij Partido Popular (PP) waren veroordeeld tot lange gevangenisstraffen wegens corruptie.

Sanchez gaat vermoedelijk maandag aan de slag en zal volgende week zijn kabinet presenteren. Dat zal een minderheidsregering zijn. De sociaaldemocraten, die de verkiezingen in 2016 verloren, hebben slechts 84 zetels in het 350 zetels tellende parlement.