De Britse prins Harry heeft maandagochtend officieel aangekondigd dat ‘zijn’ Invictus Games in 2020 naar Nederland komen. De hertog van Sussex is blij dat Den Haag de uitdaging aanneemt, laat hij weten.

“De stad zal een motivatie zijn voor honderden militairen die de Invictus Games gebruiken als inspiratie voor hun herstel van fysieke en mentale verwondingen. Nederland heeft de Invictus Games vanaf het begin gesteund en ik weet dat iedereen de Spelen en de veteranen en militairen die hun land gediend hebben zal ondersteunen”, aldus Harry.

Volgens de prins hebben de eerste drie edities in Londen, Orlando en Toronto laten zien hoe inspirerend het organiseren van de Invictus Games kan zijn. “Ik weet zeker dat dit een ongelofelijke ervaring gaat zijn voor iedereen in Den Haag die de ‘Invictus Games-spirit’ zal omarmen.

Vorige week werd al duidelijk dat het sportieve evenement voor militairen die tijdens hun diensttijd gewond zijn geraakt zal plaatsvinden in Den Haag en deels ook in Rotterdam. De Games zijn een initiatief van prins Harry. De vierde editie vindt dit jaar plaats in Sydney.