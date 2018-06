De Jordaanse Koning Abdullah II zal naar verwachting maandag premier Hani Mulki vragen om zijn ontslag. Dat melden Jordaanse media op basis van politieke bronnen. Mulki moet opstappen vanwege landelijke onvrede over zijn economisch beleid.

De afgelopen dagen eisten betogers in hoofdstad Amman en andere grote steden al het aftreden van de premier. Ze zijn boos vanwege een door het IMF gesteund belastingplan wat voorligt. Veel Jordaniërs zagen de laatste tijd de prijzen stijgen, zonder een verbetering van het salaris. Ze vrezen dat alles nog duurder wordt. De protesten waren de grootste in jaren in het land.

Premier Mulki wil de impopulaire maatregel niet intrekken. Hij vindt dat het parlement erover moet oordelen.